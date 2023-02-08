الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسشهد مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، التي انطلقت أعماله اليوم، تحت شعار "منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن"، توقيع 10 اتفاقيات ومذكرات بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومجموعة من الجهات المُمثلة للقطاعين العام والخاص على المستويين المحلي والدولي، شملت عددًا من المجالات المرتبطة بأعمالها ومهامها؛ بهدف تعزيز التعاون والتنسيق والارتقاء بخدماتها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.ومن الاتفاقيات التي جرى توقيعها، اتفاقية بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك واتحاد الغرف السعودية، ستُسهم في تفعيل العمل باتفاقية الإدخال المؤقت للبضائع، بالإضافة إلى اتفاقيتي تعاون مع وزارة الحرس الوطني، والمديرية العامة للدفاع المدني، تتضمن تقديم خدمات أمنية للجهتين، واتفاقية أخرى مع الهيئة العامة للطيران المدني؛ بهدف رفع مستوى الأعمال المشتركة بين الهيئتين.كما وقعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اتفاقية تنفيذية مع شركة البحر الأحمر الدولية؛ لتطبيق الضوابط الجمركية في مستودع الإيداع وإعادة التصدير للشركة، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مكتب الضرائب الأسترالي؛ تهدف إلى وضع الإطار العام لأنشطة التعاون بين مجال إدارة الضرائب، وتبادل المعرفة والتدريب، والمشاركة في الحوارات والندوات وورش العمل ذات الاهتمام المُشترك.وفي سياق متصل، وقعت الهيئة اتفاقية مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) تتضمن تقديم الخدمات الإلكترونية الجمركية والخدمات التشغيلية، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم وتعاون أخرى بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وكل من: الأكاديمية المالية، والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (انسياد)، ومركز الدراسات الجمركية والضريبية بجامعة تشارلز ستورت الأسترالية؛ لتعزيز التعاون وتطوير وتوفير مستوى متقدم من التدريب والتعليم والبحث.يشار إلى أن مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك يناقش أهم التجارب والتطورات العالمية والمحلية في القطاع، والتحول الرقمي الذي تشهده المنظومة، ومدى تأثير التقنيات الحديثة على كفاءة وفعالية العمليات ودورها في إيجاد اقتصاد رقمي مزدهر، ويشهد عقد 15 جلسة حوارية وورقة عمل، وأكثر من 30 ورشة عمل نوعية متخصصة، كما يشارك في المعرض المصاحب له أكثر من 50 عارضاً من القطاعين العام والخاص، و يحظى بحضور نوعي كبير من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين من الهيئات الإقليمية والدولية المعنية بالقطاع.// انتهى //20:01ت م0191