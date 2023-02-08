الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، أطلق معالي نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي اليوم، المنصة الرقمية الموحدة للأندية الرياضية، وذلك على هامش المؤتمر التقني الدولي "ليب 23"، والمقام حالياً في الرياض، خلال الفترة من 6 إلى 9 فبراير الجاري.وتعد المنصة أحد مخرجات مبادرة التحول الرقمي المنبثقة من برنامج إستراتيجية دعم الأندية، حيث يرتكز دورها في بناء قاعدة بيانات مركزية لجميع الأنشطة والمخرجات المتعلقة بالأندية الرياضية في المملكة، بما يسهم في دراسة تطور القطاع، إضافة إلى تقديم الخدمات للأندية كافة؛ من خلال منصة رقمية موحدة، تجمع التعاملات الإدارية والمالية كافة تحت سقف واحد.كما أن المنصة تعد ركيزة أساسية لدعم الأنشطة الإستراتيجية والتشغيلية في الأندية الرياضية، من خلال أتمتة جميع الإجراءات والأنشطة على عدة مراحل، هي (أتمتة إجراءات معايير الحوكمة– أتمتة العمليات الأساسية كالموارد البشرية والمالية والمستودعات والمشتريات– بناء نظام إدارات علاقات الأندية CRM).وتدعم المنصة عملية التحول الرقمي في الأندية الرياضية، ورفع مستويات جودة البيانات والتقارير الخاصة بالأندية وآلية الاحتفاظ بها، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات مركزية في دراسة وتحليل القطاع الرياضي، فضلًا عن تحقيق مبدأ الشفافية في الإجراءات المنفذة، وتسهيل عملية متابعة التزام الأندية بالضوابط والسياسات المعلنة لها.وبهذه المناسبة قال سمو وزير الرياضة في تصريح صحفي: "نسعد اليوم بإطلاق المنصة الرقمية الموحدة للأندية الرياضية، التي تأتي تماشيًا مع أهدافنا في تطوير سير العمل في القطاع الرياضي باحترافية واستدامة عاليتين، من خلال تمكين وحوكمة الكيانات والأندية الرياضية، بما يسهم في صناعة رياضة وطنية على أعلى المستويات، ونتطلع لأن تكون هذه المنصة انطلاقة قوية نحو مزيد من العمل الاحترافي والمستدام في الأندية الرياضية بالمملكة -بإذن الله-، في ظل ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم غير مسبوق من قبل قيادتنا الرشيدة.وقدم سموه الشكر للقائمين على إقامة هذا المؤتمر النوعي والمهم، والذي يخدم القطاع التقني بالمملكة، ويسهم بشكل فعال في تطويره ونموه، لتصبح بلادنا رائدة في عالم التقنية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030".ويأتي إطلاق المنصة الرقمية الموحدة للأندية الرياضة، تأكيداً لحرص وزارة الرياضة على تقديم أفضل الخدمات للقطاع الرياضي بالمملكة، من خلال استحداث البرامج والمشاريع التطويرية التي تخدم سير العمل، وتسرع من الجهود المبذولة نحو تحقيق المستهدفات الرياضية في رؤية المملكة 2030.// انتهى //20:02ت م0192