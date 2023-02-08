الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واستنطلق يوم السبت القادم النسخة الأولى من كأس الأمير عبدالله بن جلوي بجائزة قدرها 300 ألف ريال، بتنظيم نادي سباقات الخيل .وتتنافس أفراس عمر ثلاث سنوات في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية للفوز بالجائزة على مسافة مسافة 1400م.وتقام البطولة تقديرا لمكانة الأمير الراحل ومساهمته في توحيد المملكة مع الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - رحمهما الله-، في ختام فعاليات الحفل الـ96 من موسم السباقات؛ والتي تشتمل كذلك على كأس إمارة الجوف، وكأس وزارة الثقافة، فيما تقام كأس اليابان "الفئة الثالثة" مساء الجمعة.ويأتي سباق هذا العام في شوط مفتوح الدرجات للأفراس 4 سنوات فأكثر، على مسافة 1600م، وقيمة الجائزة 165 ألف ريال.ويمثل كأس "الجوف" أولى الجوائز الكبرى في أمسية السبت، وتجمع خيل الـ4 سنوات فأكثر على المسافة الأطول 2400م.ومنافسة الشوط العاشر ستكون للخيل عمر أربع سنوات فأكثر, على مسافة 1600م يخوض فيها المشاركون التحدي للظفر بكأس "وزارة الثقافة".// انتهى //20:02ت م0194