الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسأنهت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" مشاركتها في اليوم الثالث لمؤتمر "ليب 23"، بتوقيع مذكرات تفاهم مع جهات مختلفة في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي.وأطلقت "سدايا" اليوم، بوابة الشركاء عبر منصة "توكلنا"؛ بهدف تقديم مجموعة من الحلول والمنتجات الرقمية التي تهدف إلى تغطية احتياج الشركاء من الجهات الحكومية وشبه الحكومية عبر توفير الخصائص والإمكانيات التي تسهم في تسريع عملية إطلاق الخدمات وتمكين الشركاء من تحقيق مستهدفاتهم عبر الوصول إلى عدد أكبر من المستخدمين خلال فترات وجيزة.وتوفر البوابة لمستخدمي التطبيق سهولة الوصول إلى الخدمات عبر قنوات موحدة وتوحيد تجربة المستخدم، لرفع جودة حياة الأفراد وزيادة الرضا عن الخدمات الحكومية.وتزامناً مع تدشين الخدمة، أتاحت "سدايا" بالتعاون مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع خدمة البلاغات الإعلامية من خلال بوابة البلاغات في تطبيق توكلنا خدمات، وخدمة البلاغ الهندسي بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين، واستعراض استبيان الأمان الصحي والترميز ونوع الإدخال من خلال بوابة الاستبيانات في تطبيق توكلنا خدمات بالتعاون مع المركز السعودي لاستطلاع الرأي.كما وقّعت "سدايا" أربع مذكرات تفاهم مع كل من ( شركة موبايلي باي، ومركز الذكاء الاصطناعي للتدريب، وشركة STC ، والجامعة العربية المفتوحة).وفي السياق ذاته واصلت فعالية ديب فيست التي تنظمها "سدايا" خلال المؤتمر نشاطاتها بعرض أعمال الشركات في الارتقاء بطبيعة الحياة والعمل، من خلال استخدامات الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا النظيفة والميتافيرس، إلى جانب عروض تبرز دور المرأة في مجال التكنولوجيا.ويضم جناح "سدايا" عدداً من البرامج والمبادرات التي لها دور في تعزيز ريادة المملكة في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى استعراض دورها كممكن تقني للجهات الحكومية في المملكة؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //20:04ت م0195