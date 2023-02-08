جدة 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسنيابة عن صاحبِ السموِّ الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رعى صاحبُ السموِّ الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، مساء اليوم بقاعة ليلتي، حفلَ فرح جدة في دورته الـ 22 الذي تنظمه الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة؛ للاحتفاء بزواج أكثر من 1000 شاب بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والداعمين والأهالي.وفور وصول سموِّه عُزف السلام الملكي، ثم دشَّن سموُّه الهوية الجديدة للجمعية التي تعبِّر عن أهداف الجمعية في تحقيق الاستقرار الأسري وتعزيز قيمة الزواج،بالإضافة إلى بناء الأسر، وتيسير القدرة للشباب والفتيات من أجل إتمام عملية الحياة الزوجية المستقرة، وتعزيزًا لدور المجتمع غير الربحي في تنمية السعادة الأسرية للمقبلين على الزواج، وتوعيتهم بالطرق المثلى لحل المشكلات ومواجهة الخلافات الزوجية للمساعدة على تماسك المجتمع واستقراره.بعد ذلك شاهد سموُّه والحضور "فيلماً" وثائقياً عن "جمعية زواج"، يستعرض دورها في تزويج ما يزيد عن 100 ألف شاب وفتاة منذ انطلاقها.وفي ختام الحفل كرَّم سموُّ محافظِ جدة شركاءَ النجاح والرعاة.// انتهى //20:20ت م0196