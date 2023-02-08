اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على ارتفاع
الأربعاء 1444/7/17 هـ الموافق 2023/02/08 م واس
الرباط 17 رجب 1444 هـ الموافق 8 فبراير 2023 م واس
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدماً بنسبة 1.76 %، عند 10.647,04 نقطة.
فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 2.08 % ليستقر عند 860,11 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 1.94 % بمجموع 814,42 نقطة.
وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 2.27 % بمجموع 9.835,54 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 385 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 556 مليار درهم مغربي.
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20:22ت م
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