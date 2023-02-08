الرباط 17 رجب 1444 هـ الموافق 8 فبراير 2023 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدماً بنسبة 1.76 %، عند 10.647,04 نقطة.فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 2.08 % ليستقر عند 860,11 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 1.94 % بمجموع 814,42 نقطة.وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 2.27 % بمجموع 9.835,54 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 385 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 556 مليار درهم مغربي.//انتهى//20:22ت م0197