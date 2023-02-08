بريدة 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسقدَّم صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، العزاء والمواساة لأسرة المطرودي في وفاة ثامر بن علي المطرودي - رحمه الله- وذلك خلال زيارة سموِّه منزلَ الأسرة بمركز العوشزية بمحافظة عنيزة.وسأل سموُّه الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته, وأن يسكنه فسيح جناته, وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.فيما قدَّمت أسرة المطرودي شكرَها وتقديرَها لسموِّ أميرِ منطقة القصيم على مواساته, سائلين الله العلي القدير أن يكتب له الأجر والمثوبة.// انتهى //20:27ت م0198