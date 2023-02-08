الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسوقَّعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية اتفاقية مع أكاديمية طويق لإقامة لقاءات ترفع الوعي المجتمعي في مجالات التقنية، وتشجع الاستثمار في القطاع التقني, وتسهم في خلق أعمال ابتكارية جديدة في الاقتصاد الرقمي، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر التقني الدولي "ليب23".ووقَّع الاتفاقية ممثلا عن الهيئة نائب محافظ قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة رائد الفايز، فيما مثَّل أكاديمية طويق المدير التنفيذي المهندس عبدالعزيز الحمادي.وتهدف الاتفاقية إلى تحفيز الابتكار، وتمكين وتطوير قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، ومشاركة الخبرات والتقنيات الحديثة، والرفع من المهارات والقدرات التقنية من خلال اللقاءات المعرفية التي تتناول مختلف موضوعات التقنيات الناشئة؛ كإنترنت الأشياء والمركبات المتصلة ومراكز البيانات والميتافيرس والمدن الذكية والفرص المحلية في القطاع.يذكر أن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تتولى تنظيم وتنمية وتمكين قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، وتضع المبادرات والأدوات التنظيمية والتحفيزية التي تعزِّز تنميتها، التي كان أحدها البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة، فيما تعدُّ أكاديمية طويق المؤسسة التعليمية الأولى للتقنيات المتقدمة في المملكة من خلال تقديمها مستوى عالياً من البرامج التدريبية التقنية المتقدمة والمعسكرات في البرمجة وهندسة البرمجيات؛ لتقليص الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومهارات الأفراد في مجال تقنية المعلومات.// انتهى //20:33ت م0199