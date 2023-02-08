الدمام 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسزار وفد من مركز برنامج جودة الحياة، برئاسة الرئيس التنفيذي خالد بن عبدالله البكر، مركز العمليات الأمنية الموحَّدة (911) بالمنطقة الشرقية،الذي يعدُّ أحد أهم مشاريع مبادرات وزارة الداخلية التي تنفِّذها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج "رؤية المملكة 2030".وقدَّم المركز للوفد نبذة تعريفية عن الخدمات الأمنية والإنسانية التي يقدمها للمواطنين والمقيمين والزائرين في المنطقة.يذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحَّدة (911) بالمنطقة الشرقية يخدم (13) محافظة، إضافة إلى مدينة الدمام، ووحَّد عمل (29) غرفة عمليات في مكان واحد وبرقم طوارئ موحَّد هو (911)، يختص باستقبال جميع المكالمات الطارئة الخاصة بعدد من الجهات الأمنية والخدمية.// انتهى //20:44ت م0200