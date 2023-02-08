الجزائر 17 رجب 1444 هـ الموافق 8 فبراير 2023 م واسأمر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون, اليوم، باستدعاء سفير الجزائر لدى فرنسا سعيد موسي، فوراً للتشاور.وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان :"في أعقاب المذكرة الرسمية التي أعربت من خلالها الجزائر عن احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية لرعية جزائرية يعد تواجدها على التراب الوطني ضرورياً بقرار من القضاء الجزائري، أمر رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون, باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا سعيد موسي، فوراً للتشاور".//انتهى//21:10ت م0204