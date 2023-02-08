جدة 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسبرعاية صاحبِ السموِّ الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، محافظ جدة ، تطلق جامعة جدة ممثلة بكلية علوم وهندسة الحاسب غداً ،" هاكثون جدة الأجمل" أكبر حدث تقني في مدينة جدة وذلك بمركز المؤتمرات بجامعة جدة .ويهدف الهاكثون الذي يعدُّ أحد المبادرات المشاركة في ملتقى مكة الثقافي السابع من جامعة جدة، إلى التقاء المهتمين بالعالم الرقمي وتطبيقات الهواتف الذكية والمنصات الإلكترونية الرقمية؛ لتعزز استخدام التقنية بمدينة جدة، واكتشاف القدرات الرقمية للشباب والشابات، وتنمية قدراتهم وتطوير أفكارهم.// انتهى //21:24ت م0209