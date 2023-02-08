الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسوقَّعت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" مذكرة تفاهم مع شركة "علم" وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لمؤتمر"ليب 2023" الذي يُعقد في المدة بين 6 و9 فبراير 2023م في العاصمة الرياض.وقَّع مذكرة التفاهم كلٌّ من الأمين العام للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين المهندس فيصل بن بدر المنديل؛ والرئيس التنفيذي لشركة "علم" الدكتورعبد الرحمن بن سعد الجضعي.وتهدف هذه المذكرة للاستفادة من التقنيات الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي والبرمجيات المتطورة؛ وذلك لتجويد مخرجات عمليات التقييم وتطويرها والارتقاء بخدمات التقييم ورفع كفاءة مُمارسيها.وأوضح المتحدث الرسمي والمدير التنفيذي للتواصل بالهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين سعد البيز، أن توقيع هذه المذكرة يأتي امتداداً لشراكات الهيئة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة؛ بهدف الارتقاء بمهنة التقييم وأعضائها، حيث تسهم هذه المذكرة في زيادة نسبة التحول الرقمي في عمليات التقييم ، وتوفير أدوات وحلول تقنيّة في قطاع التقييم في المملكة؛ مما ينعكس إيجابًا على مخرجات عمليات التقييم، وهي من الأدوار الرئيسية التي تسعى الهيئة لتحقيقها في تنظيم وتطوير مهنة التقييم، مؤكداً أن الهيئة تحرص على تقديم كل ما يسهم في الارتقاء بالمهنة وأعضائها.بدوره، ذكر نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في شركة "عِلم" المتحدث الرسمي ، ماجد العريفي، أن هذه المذكرة تعكس حرص الشركة على توظيف حلول الرقمنة وتبنِّي أطر الحوكمة بصفتها ركائز أساسية لتعزيز كفاءة العمليات وجودة الخدمات، ويكتسب هذا التعاون أهمية كبيرة كونه يتمحور حول تعزيز حوكمة وشفافية التقييم والتقدير ضمن مختلف القطاعات، ويشكل نموذجاً لتضافر جهود المؤسسات ضمن تسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات للحفاظ على تنافسيتها ونموها.وأتاح مؤتمر “ليب 2023” فرصاً نوعية لتطوير آفاق التعاون وبناء شراكات جديدة مع منظمات وشركات رائدة محلياً وعالمياً، وتسعى الهيئة من خلال توقيع مذكرة التفاهم إلى تسهيل الوصول لخدمات المقيمين، والتوعية بأهمية المقيّم في العديد من القرارات الاستثمارية وقرارات البيع والشراء، كما تعمل الهيئة على إيجاد الحلول الرقمية؛ تلبية لاحتياجات المهنة وممارسيها وعملائها.// انتهى //21:37ت م0210