جدة 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واستحت رعاية صاحبِ السموِّ الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، محافظ جدة، يقام معرض جدة الدولي للسياحة والسفر بنسخته الـ 11 في قبة سوبر دوم خلال المدة من 19-21 فبراير الحالي، بمشاركة أكثر من 200 جهة محلية ودولية من هيئات سياحة وشركات من القطاع الخاص وشركات الطيران والفنادق والمنتجعات وعدد من الشركات المتخصصة في قطاع السياحة، إضافة إلى وجود شركات جديدة من عدة دول مثل "المغرب ، الأردن ، البوسنة والهرسك, تشاد , موريشوس , جورجيا" وشركات أخرى من مدينة العلا.ويستهدف المعرض الذي يعدُّ من أكبر المعارض الرائدة في المجال السياحي محلياً ودولياً أكثر من 40,000 ألف زائر من السياح والمهتمين والمتخصصين في قطاع السياحة ومحبي السفر.ويسعى المعرض إلى أن يكون حلقة وصل بين الجهات المشاركة وسوق السفر بالمملكة، وإيجاد سبل تعاون عمل جديدة وفريدة من نوعها تشجع السياحة الداخلية والخارجية، وتعيد التعريف بالسياحة في المملكة، وتربط أعمال السياحة الخارجية مع البلدان المشاركة بمشاريع الاستثمار السياحي الجديدة.وأكدت رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض ورئيسة مجموعة فور إم لتنظيم المعارض والفعاليات مايا حلفاوي أن المعرض سيقدم هذا العام رؤية جديدة لعالم السفر والسياحة؛ دعماً "لرؤية المملكة 2030" من حيث الإسهام في دعم السياحة السعودية.ويتميز المعرض بنسخته الحالية بتركيزه على فتح المجال لتنفيذ الشراكات والعقود بين الجهات المشاركة في المعرض من داخل المملكة وخارجها، من خلال عمل لقاءات واجتماعات عن طريق حجز موعد محدد بوقت محدد من خلال موقع المعرض الإلكتروني، وتخصيص قاعات اجتماعات مجهزة بالأدوات والأجهزة اللازمة لذلك.// انتهى //21:39ت م0212