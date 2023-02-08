الجزائر 17 رجب 1444 هـ الموافق 8 فبراير 2023 م واسأعربت وزارة الخارجية الجزائرية اليوم، لسفارة فرنسا عن إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية، شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعدُّ وجودها على التراب الوطني ضرورياً بقرار من القضاء الجزائري.وأكد بيان الوزارة أن الجزائر، وعبر هذه المذكرة الرسمية، ترفض هذا التطور غير المقبول، الذي يلحق ضرراً كبيراً بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية.//انتهى//21:42ت م0214