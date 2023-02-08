الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واستُنظم هيئة فنون الطهي بالتعاون مع وفد المملكة الدائم لدى منظمة اليونسكو، وغرفة القصيم، واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، معرضاً خاصاً خلال يومي 8 و 9 فبراير الجاري في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في باريس، للاحتفاء بمدينة بريدة بوصفها واحدة من المدن المدرجة ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة في مجال فن الطهي.ويتضمن المعرض أنشطة ثقافية متنوعة ذات ارتباط بمدينة بريدة، ومن أبرزها تقديم أكلات تراثية تتميز بها المدينة بواسطة طهاة مختصين، إلى جانب عرض مرئي عبر شاشاتٍ تفاعلية يحكي قيمة بريدة ومكانتها، وركن لمتحف عن العقيلات الذين نظموا أشهر القوافل التجارية في الجزيرة العربية، إضافة إلى العروض الأدائية لعددٍ من الفنون الأدائية مثل السامري، واستعراض لمنتجات تشتهر بها مدينة بريدة مثل التمور والكليجا، وتوزيعها على زوّار المعرض.ويأتي المعرض احتفاءً بإدراج مدينة بريدة ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة في مجال الطهي، والذي أعلنت عنه اليونسكو في بيانٍ لها بمناسبة اليوم العالمي للمدن في عام 2021م، وذلك نتيجةً للملف الذي أعدته الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم بالشراكة مع هيئة فنون الطهي، وبإشراف ومتابعة من إمارة منطقة القصيم، وبالتعاون مع هيئة التراث، واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، والجمعية السعودية للمحافظة على التراث، والمندوبية الدائمة للمملكة لدى اليونسكو. وتضمن الملف جميع البيانات والإحصاءات والمعلومات اللازمة، وفق اشتراطات المنظمة والمعايير المطلوبة للتسجيل في الشبكة العالمية.// انتهى //22:13ت م0216