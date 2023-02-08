حائل 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسنيابة عن صاحبِ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة حائل، شهد وكيل الإمارة المساعد للحقوق عبدالرحمن بن حمود العبيد، في ميدان الفروسية اليوم حفل سباق الميدان الخامس عشر للموسم الحالي على دعم إحدى الشركات الراعي الرسمي للميدان الذي شمل تقديم أربع سيارات وكأس.وتكوَّن السباق من خمسة أشواط ومسافتها 1600م وفاز بالشوط الأول الجواد "أبو النجا" للمالك سالم الطوياي، وفاز بالشوط الثاني الجواد "اجتماعي" للمالك محمد الأسلمي، وحققت الفرس "مرزام" المركز الأول في الشوط الثالث لمالكها سعود الأسلمي، وحقق صدارة الشوط الرابع الجواد "ولد الأعصم" للمالك إبراهيم التميمي، فيما كسب الجواد "تعميم" الشوط الخامس لأبناء حمد الدغيشم.وفي ختام الحفل سلَّم وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للحقوق الجوائز للفائزين والدروع التذكارية.// انتهى //22:13ت م0217