كينشاسا 17 رجب 1444 هـ الموافق 8 فبراير 2023 م واسلقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في هجوم اليوم استهدف قافلة أممية في مدينة غوما شرقي الكونغو الديمقراطية.وأفادت بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية "مونوسكو" في بيان لها أن ثلاثة أشخاص قتلوا خلال هجوم استهدف قافلة لها في مدينة غوما حيث تدور مواجهات بين الجيش الكونغولي وحركة "23 مارس".وأوضحت أنه بعد إجبار القافلة على التوقف أشعل محتجون النار في أربع شاحنات؛ مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص خلال صدامات حينما حاول جنود حفظ السلام الذين كانوا برفقة جنود كونغوليين حماية القافلة.//انتهى//22:26ت م0219