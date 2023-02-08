الدمام 17 رجب 1444 هـ الموافق 8 فبراير 2023 م واسيلتقي غدًا، فريقا النور ومضر في المباراة النهائية لبطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين للموسم الرياضي 2022-2023م، عند الساعة 4:00 مساءً، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.يُذكر أن فريق النور وصل للمباراة النهائية بعد تغلُّبه على المحيط بنتيجة (37-33)، وتأهل مضر بعد فوزه على الصفا (37-23).وفي مواجهات تحديد المراكز من الخامس حتى الثامن، تمكَّن الحزم من الانتصار على نظيره الهدى (30-28)، وتغلَّب الخليج على الترجي (37-33).وفي مواجهات تحديد المراكز (9-12)، انتصر الابتسام على العمران (54-25)، وكسب القارة نظيره الهلال بفارق هدف وحيد بنتيجة (31-32)، وفي مواجهات تحديد المراكز (13-16) انتصر الوحدة على حراء (28-27)، وحقَّق الأهلي الفوز على القادسية (36-25).وبهذه النتائج، تأكد هبوط فريقي حراء والقادسية إلى بطولة المناطق بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024م.ومن المقرر أن تختتم غدًا منافسات البطولة بخوض المواجهة النهائية بين فريقي النور ومضر، وذلك عند الساعة 4:00 مساءً، وسيتواجه قبلها المحيط مع الصفا في مباراة تحديد المركزين (3-4) عند الساعة 2:00 مساءً، وسيتقابل الحزم مع الخليج عند الساعة 12:00 مساءً لتحديد المركزين (5-6)، وفي مواجهة تحديد المركزين (7-8) يلتقي الهدى مع الترجي عند الساعة 10:00 صباحاً، وستقام الأربع مواجهات على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.وسيتواجه الابتسام والقارة على صالة نادي النهضة بالدمام عند الساعة 1:00 مساءً لتحديد المركزين (9-10)، وقبلها على نفس الصالة يلتقي العمران مع الهلال في مواجهة تحديد المركزين (11-12) عند الساعة 11:00 صباحاً، فيما يلتقي الوحدة مع الأهلي على صالة نادي القادسية بالخبر عند الساعة 1:00 مساءً لتحديد المركزين (13-14)، وقبلها عند الساعة 11:00 صباحاً يتقابل على نفس الصالة فريقا حراء والقادسية لتحديد المركزين (15-16).// انتهى //22:38ت م0220