حائل 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسأكدَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، أن من ثوابت هذه البلاد تمسكها بالقرآن الكريم، منوِّهاً بدعم القيادة الحكيمة لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، مثنياً على الدور الذي تقوم به جمعية تحفيظ القرآن بحائل.جاء ذلك خلال رعاية سموِّه بقصر فينيسيا اليوم حفلَ "تيجان" الذي تنظمه جمعية تحفيظ القرآن بحائل لتخريج 450 طالباً وطالبةً ، بحضور وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ.‏وقدَّم سموُّه التهنئة لحفظة كتاب الله، مؤكداً بأنهم هم الأساس، حاثَّهم على التمسك بتعاليم الدين الوسطية والحرص على تعليم القرآن وحفظه وتدبره.من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن بحائل الدكتور عبدالله بن محمد البطي، عن شكره لسموِّ أمير منطقة حائل على دعمه المستمر وتشجيعه حفظة كتاب الله، مستعرضاً جانباً من برامج الجمعية الحالية والمستقبلية، مؤكداً حرص الجمعية على أداء مهامها على أكمل وجه، وتشجيع حفظة كتاب الله.إثر ذلك شهد سموُّه توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون بين جمعية تحفيظ القرآن الكريم بحائل وكلٍّ من جامعة حائل ويمثِّلها رئيس الجامعة الدكتور راشد بن مسلط الشريف، وتجمع حائل الصحي ويمثِّله المدير التنفيذي الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحميضي.وأعلن سموُّه في الحفل عن تبرعه بمبلغ 500 ألف ريال لصالح وقف جمعية تحفيظ القرآن الكريم بحائل.وفي ختام الحفل كرَّم صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، شركاءَ النجاح والداعمين والمساهمين بنجاح برامج الجمعية، كما تسلَّم سموُّه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.// انتهى //22:45ت م0222