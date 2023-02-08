بريدة 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسأكدَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم ، أهمية معرض بريدة المبدعة المقام حالياً في مقر منظمة اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس ، الذي يتواكب مع حجم التطلعات المنشودة التي تؤكد الجدارة العالمية للمملكة وحضورها الفاعل والمؤثر في مختلف المحافل والمناسبات العالمية.ونوَّه سموُّ أميرِ القصيم بدعم صاحبِ السموِّ الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، واهتمامه ومتابعته هذه المناسبة، مشيداً بجهود صاحبةِ السموِّ الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن، المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو وحرصها على نجاح المعرض.وكان سموُّ أميرِ القصيم قد اطمأن على الاستعدادات والجهود المبذولة من قبل القائمين على المعرض ، وذلك بعد أن أجرى اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام لغرفة القصيم ممثل مدينة بريدة المبدعة في المعرض محمد الحنايا، اطمأنَّ فيه سموُّه على سير العمل في المعرض والفعاليات المصاحبة والجهود المبذولة .وأشاد سموُّه بجهود الغرفة التجارية في منطقة القصيم، ودورها من خلال المنظومة التنموية وتفعيل المناسبات والبرامج التي تحتضنها المنطقة، وما تحقق فيها من نجاحات كبيرة كان معرض بريدة المبدعة في باريس واحداً منها.من جانبه، عبَّر الأمين العام لغرفة القصيم محمد الحنايا، عن امتنانه وتقديره لسموِّ أميرِ القصيم على حرصه واهتمامه المستمر، مؤكداً أن سموَّه يقف خلف هذا الإنجاز الوطني من خلال الدعم و المتابعة منذ إسناد سموِّه ملف الإدراج لغرفة القصيم حتى هذه اللحظة ، مبيناً أن طموحات وتطلعات وتحفيز سموِّه تمثِّل وقوداً حقيقياً لصناعة الفارق وتحقيق أقصى درجات النجاح ، موضحاً أن غرفة القصيم بالتعاون مع وزارة الثقافة ممثلة بهيئة فنون الطهي حريصة على إظهار معرض بريدة المبدعة في باريس بما يحقق التطلعات المأمولة.// انتهى //22:50ت م0223