الأحساء 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسرعى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، مساء اليوم، اللقاء الإثرائي "التميز الشخصي" الذي نظمه مركز تكامل لرعاية وتنمية الأيتام التابع لجمعية البر بالأحساء، بمشاركة 120 يتيماً ويتيمةً من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية والمتوسطة من ضمن 180 يتيماً ويتيمةً مسجلين بالمركز، وذلك بقاعة عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك فيصل بالأحساء.وأوضح مدير المركز عبدالعزيز الرويشد،أن اللقاء يهدف إلى تنمية مهارات الأيتام في العديد من المجالات من خلال استضافة شخصيات قيادية وطنية لها تأثير في مجالات عدة وصاحبة أثر بالمجتمع، وتنمية المهارات اللغوية، والصفات القيادية لدى الأيتام، التي تسهم في تعزيز قدراتهم، وتعزيز دور التعلم ومهارات البحث عن المعرفة في صقل الشخصيات القيادية، بالإضافة إلى استعراض التحديات والصعوبات وأثرها على الفرد وبناء شخصيته.حضر اللقاء معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد العوهلي، وأمين عام جمعية البر بالأحساء المهندس صالح آل عبدالقادر، وعضو المجلس الإشرافي لمركز تكامل الدكتور عبدالله الجغيمان، وعددٌ من ضيوف المركز، ومديرو الإدارات بالجمعية.// انتهى //22:51ت م0224