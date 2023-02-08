الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسوقَّعت أكاديمية مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة وادي طيبة التابعة لجامعة طيبة في مجال تدريب وبناء القدرات البشرية، وذلك هامش أعمال المؤتمر الدولي التقني (LEAP) في نسخته الثانية الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.ومثّل أكاديمية المدينة في توقَّيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للأكاديمية الدكتور سعود بن عبد العزيز الفاضل، فيما وقَّعها من جانب شركة وادي طيبة الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور جابر بن فرج المطيري.وتهدف مذكرة التفاهم إلى بناء القدرات البشرية المستقبلية، والاستثمار في الطاقات والمواهب؛ من خلال تنفيذ المعسكرات التدريبية لتعزيز مهارات المستقبل، وتقديم الخدمات التدريبية والتثقيفية والاستشارية، والتعاون في تقديم الخطط التعليمية من خلال الدبلومات المهنية.// انتهى //23:09ت م0225