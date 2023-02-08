جدة 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واستوَّج صاحبُ السموِّ الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الرابعة عشرة للعام 2022م .وفي مستهل الحفل أوضح معالي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة ، المشرف العام على الجائزة، الدكتور مشبب القحطاني أن جائزة مكة للتميز أخذت على عاتقها بث رُوح الحماس وإشعال فتيل المنافسة، وحرصت على تحفيز الهمم واستحثاث الفكر نحو الِإبداع ونقل العمل إلى مدارج الإتقان، وحملت لواء تكريم المبدعين والاحتفاء بهم، واليوم في دورتها الرابعة عشرة تتوِّج المتميزين في أفرعها التسعة جرياً على عادة كل عام.من جانبه، ألقى معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان، كلمة نيابة عن الفائزين أعرب فيها عن سعادته بالحضورِ والمشاركةِ في هذا الملتقى الوطنيّ، للاحتفال بالفائزين بجائزةِ مكةَ للتميّزِ في دورتِها الرابعةَ عشرةَ لأعمالِ 2022م، مقدماً شكره نيابةً عن الفائزين في فروعِ الجائزةِ كافة لسموِّ أميرِ منطقة مكة المكرمة؛ لدعمه وتحفيزه الفائزين بهذه الجائزةِ الغاليةِ في خدمةِ الوطن .وأشاد معاليه بما يجده قطاعَ التعليمِ من رعايةٍ كريمة، وتوجيهاتٍ سديدة، ودعمٍ سخيٍّ لا حدودَ له من القيادة الرشيدة ، منوِّهاً بفوزِ وزارةِ التعليمِ بنسخة هذه الجائزةِ لعام 2022م في فرعِ التميزِ العِمراني، وذلك نظيرَ أعمالِ الوزارةِ في تنفيذِ مبادرةِ المشاريعِ العاجلةِ، في أثناءَ مشروعِ إزالةِ الأحياءِ العشوائيةِ في محافظةِ جدة.عقب ذلك كرَّم الأمير خالد الفيصل الفائزين، حيث فاز بجائزة فرع التميز الإداري أمانة محافظة جدة مقابل مشروع إزالة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، كما نالت هيئة التراث جائزة فرع التميز الثقافي نظير مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، وفي فرع التميز البيئي فازت الهيئة العامة لعقارات الدولة نظير مبادرة الصك الموحَّد، وحصلت على جائزة التميز العمراني وزارة التعليم لقاء مبادرة المشاريع العاجلة بمحافظة جدة، وحققت جائزة فرع التميز في خدمات الحج والعمرة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة نظير مشروع النقل العام بالعاصمة المقدسة، وفي فرع التميز الاجتماعي فازت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظير أعمالها في أثناء مشروع إزالة الأحياء العشوائية، كما نالت جامعة أم القرى جائزة فرع التميز العلمي والتقني نظير كرسي العشوائيات، وفازت بجائزة التميز الاقتصادي شركة معادن للذهب ومعادن الأساس ، وحصدت شرطة منطقة مكة المكرمة جائزة التميز الإنساني ،لقاء الجهود الإنسانية والأمنية في أثناء مشروع الأحياء العشوائية.// انتهى //23:10ت م0226