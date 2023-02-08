الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسوقَّعت شركة الكراج لتقنية المعلومات، وشركة إن آر جي فينتشرز، اليوم، مُذكرة تفاهم لاستكشاف فٌرص التعاون المستقبلي في مجال الابتكار وريادة الأعمال، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الدولي التقني (LEAP23).ومثَّل الكراج في الاتفاقية الرئيس التنفيذي للشركة عمر الشبعان، فيما مثَّلها من جانب شركة إن آر جي فينتشرز الشريك المؤسس رومان تيان.وتهدف الشراكة إلى زيادة الوعي بفُرص الشركات الناشئة المُبتكرة في مجال التقنية العميقة لتعزيز وجودها في المملكة، وتسهيل التواصل بين الشركات الناشئة الأجنبية والعاملين في مجال البحث والتطوير والابتكار في منظومة الابتكار ، واستضافة الشركات الناشئة في التقنيات العميقة وربطها بالقطاع الخاص المحلي وريادة الأعمال بالمملكة، وتنظيم تدفق الصفقات في المراحل المُبكرة للشركات من خلال توفير خدمات التأسيس والاختيار والتسريع والتوجيه لضمان دخولها للمملكة.ويُعزز التعاون بين الكراج وشركة إن آر جي فينتشرز ، من استكشاف الفُرص والمجالات التي من شأنها أن تُسهم في إثراء منظومة البحث والتطوير والابتكار وتعظيم الأثر الاقتصادي بالمملكة، حيث يهدف الكراج لتمكين وتعزيز مواهب الراغبين بتأسيس شركات تقنية سعودية وعالمية عن طريق نموذج عمل هجين يجمع بين كل من حاضنات الأعمال ومساحات العمل المشتركة ومسرعات الأعمال. فيما تركز شركة إن آر جي فينتشرز وهي صندوق رأس مال استثماري مقره الولايات المتحدة الأمريكية على الاستثمار في الشركات الناشئة العالمية عالية التقنية.// انتهى //23:28ت م0228