أبهـا 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسبحث معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، مع أمين منطقة عسير المهندس عبد الله جالي، سبل تفعيل التعاون في مجال التدريب والاستفادة من مراكز البحوث في الجامعة في دراسة مشاريع الأمانة.وأكد الدكتور السلمي استعداد الجامعة لوضع جميع الإمكانيات من بحوث واستشاريين لما فيه خدمة المنطقة.كما تناول اللقاء، العديد من الموضوعات أهمها مواقع الاستثمار على الدائري الشمالي الشرقي للمدينة الجامعية بالقرعاء، ومناقشة أراضي وصكوك الجامعة التي لم تستكمل، إضافة إلى تجديد الاتفاقيات بين الجامعة والأمانة بما يتناسب مع استراتيجية المنطقة.// انتهى //23:36ت م0230