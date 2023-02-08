عام / سمو أمين منطقة الرياض يطلق مبادرة تسمية حدائق الرياض بالشراكة مع السكان
الأربعاء 1444/7/17 هـ الموافق 2023/02/08 م واس
الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واس
أطلق صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض اليوم، المرحلة الأولى من مبادرة تسمية حدائق الرياض بالشراكة مع السكان، والتي تضم 12 حديقة في مختلف أحياء مدينة الرياض.
ودعا سموه سكان مدينة الرياض للمشاركة في أولى مراحل المشروع، مؤكدًا سعي الأمانة لتفعيل شراكة السكان في جميع مشاريعها.
وحول تفاصيل المشاركة تتيح أمانة منطقة الرياض لسكان في المدينة من تقديم اقتراحات بالأسماء لحدائق الأحياء عبر الرابط: https://eservices.alriyadh.gov.sa/NameYourPark.
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23:50ت م
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