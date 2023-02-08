الرياض 17 رجب 1444 هـ الموافق 08 فبراير 2023 م واسأطلق صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض اليوم، المرحلة الأولى من مبادرة تسمية حدائق الرياض بالشراكة مع السكان، والتي تضم 12 حديقة في مختلف أحياء مدينة الرياض.ودعا سموه سكان مدينة الرياض للمشاركة في أولى مراحل المشروع، مؤكدًا سعي الأمانة لتفعيل شراكة السكان في جميع مشاريعها.وحول تفاصيل المشاركة تتيح أمانة منطقة الرياض لسكان في المدينة من تقديم اقتراحات بالأسماء لحدائق الأحياء عبر الرابط: https://eservices.alriyadh.gov.sa/NameYourPark.// انتهى //23:50ت م0232