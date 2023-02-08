جنيف 17 رجب 1444 هـ الموافق 8 فبراير 2023 م واسأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، تخصيص ثلاثة ملايين دولار من صندوق الطوارئ؛ لدعم عمليات الاستجابة للمتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.وقال في مؤتمر صحفي اليوم: إن المنظمة سترسل فرقاً من الخبراء وترسل طائرات محملة بإمدادات طبية لتركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين يوم الاثنين.فيما أشار ممثل المنظمة في تركيا الدكتور بيردي كليشيف، أن دمار الطرق واستمرار الهزات الارتدادية للزلزال التي لاتزال متواصلة،يمثل تحديات لجهود الإغاثة وتعرقل الوصول إلى المناطق المتضررة.من ناحيتها، قالت ممثلة منظمة الصحة في سوريا الدكتورة إيمان الشنقيطي: إن عدد المتوفين والمصابين في المناطق التي تأثرت بالزلزال في سوريا يزداد كل ساعة، كما أن الحالة الجوية تصعِّب من مهام إنقاذ الأرواح إلى حد كبير.وأبانت أن هناك العديد من المناطق التي يصعب الوصول إليها بسبب الدمار الذي لحق بالطرق، وأن التحديات الطبية هائلة، خاصة أن المصابين يتوافدون بشكل مستمر على المستشفيات.//انتهى//23:55ت م0234