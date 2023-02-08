الخرطوم 18 رجب 1444 هـ الموافق 9 فبراير 2023م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان - اليوم الأربعاء- وفد المبعوثين الدوليين الممثلين لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج وألمانيا والمبعوث الخاص للقرن الأفريقي أنيت ويبر.وأكد البرهان الالتزام بالاتفاق الإطاري والعمل مع جميع الأطراف للتوصل لاتفاق نهائي شامل، يمهد الطريق لحكومة انتقالية بقيادة مدنية تقود البلاد لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من العملية السياسية وإجراء الإصلاحات المطلوبة بالأجهزة الأمنية.وحثَّ المبعوثين الدوليين على ضرورة دعم الانتفال السياسي وتقديم المساعدات العاجلة للسودان.ونيابة عن الوفد، أكدت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت ويبر، دعم وتشجيع عملية حوار شامل بين الأطراف يفضي إلى اتفاق شامل، مشيرةً إلى أن لقاء الوفد الدولي برئيس مجلس السيادة ونائبه والفاعلين الآخرين، يهدف إلى تشجيع الأطراف للمضي قدماً في تنفيذ التزاماتها للوصول إلى حكومة بقيادة مدنية ودعمهم الاتفاق الإطاري ولجهود الآلية الثلاثية الميسرة للحوار السوداني.//انتهى//00:17ت م0003