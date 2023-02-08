العلا 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسأعلنت الوكالة الفرنسية لتطوير محافظة العلا (AFALULA)، تعيين فريال فوديل، رئيسة تنفيذية لمؤسسة "فيلا الحجر"، التي تعد مؤسسة إبداعية جديدة مستوحاة من طراز المؤسسات الثقافية في فرنسا، ومن المقرر أن تستضيف أنشطة ثقافية وفكرية في أجواء تجمع أفضل ما تقدمه المشاهد الفنية والإبداعية في المملكة العربية السعودية وفرنسا.وتنبع أصول مشروع "فيلا الحجر" من المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية التأسيسية الحكومية الدولية التي وقَّعت عليها المملكة العربية السعودية وفرنسا في أبريل 2018، والتي تأتي في شكل تعاون وثيق بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا والوكالة الفرنسية لتطوير محافظة العلا.وتمتد جذور "فيلا الحجر" في التراث الحضاري الاستثنائي لمحافظة العلا، وهو ما جعل طموحات فيلا الحجر وإجراءاتها قائمة على الثروة الثقافية المشتركة بين السعودية وفرنسا، وتم تعزيز هذا التعاون مؤخراً من خلال تعيين صوفي ماكاريو في منصب المدير العلمي المسؤول عن قسم الثقافة والتراث في الوكالة الفرنسية لتطوير محافظة العلا.ومن المقرر تطوير فيلا الحجر بغرض تحويلها إلى وجهة للفنانين والمبدعين، وقد شُيِّد حولها العديد من المساحات الثقافية التكميلية، ويستهدف المشروع تعزيز الإبداعات الفنية والثقافية من خلال تنفيذ مشروعات طموحة مما سيسهم بصورة إيجابية وفعَّالة في التنمية الثقافية في العالم.وكانت قد تشكلت لجنة تحكيم فرنسية سعودية برئاسة المهندس المعماري جان نوفيل وضمت شخصيات بارزة في مجالات الفن والثقافة والعمارة، وقد اختارت شركة "لاكاتون وفاسال"، الحاصلة على جائزة بريتزكر عام 2021، من بين خمسة فرق مرشحة لتصميم فيلا الحجر، وقد تقدم المهندس المعماري بتصور عصري جديد للازدواجية بين البلدة القديمة والمزارع الصيفية الواقعة في بستان النخيل الذي يواجهها من أجل ربط العلا الحضرية بالواحة الثقافية.// انتهى //00:41ت م0005