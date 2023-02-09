ينبع 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسنظم تعليم ينبع أمس أعمال ملتقى الطالبات الأول تحت شعار ( تكلم .. نسمعك)وذلك بحضور المساعده للشؤون التعليمية / أديبه بنت حميدي الفايدي و وعدد من رئيسات الأقسام بتعليم المحافظة .وأوضحت رئيسة الشؤون التعليمية بمكتب تعليم شمال ينبع فاطمة البلوي، أن الملتقى الحواري الذي يستهدف طالبات المرحلة الثانوية بمدارس تعليم المحافظة، يهدف إلى تعزيز الجوانب الإيجابية لدى الطالبات، والتعرف على التحديات التي تواجههن في العملية التعليمية لتحسين نواتج التعلم .وأبانت " البلوي" أن الملتقى تناول عدد من المحاور تضمنت: أهمية اختبارات القدرات، أسباب تدني درجات القدرات، مناقشة طُرق وأساليب متنوعة في آلية رفع الدرجات في اختبار القدرات، عرض تجارب الطالبات الناجحة في اختبار القدرات .// انتهى //07:04ت م0011