إسلام آباد 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تصريح وزير المالية إسحاق دار الذي أكد بأن مفاوضات الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق على استئناف برنامج القرض ستخرج بنتائج إيجابية لتساهم في تحسين الاقتصاد الباكستاني.واهتمت بتصريح الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي الذي كشف عن أن الإرهابيين استخدموا مادة الفسفور الكيماوي الأكثر فتكاً في حادث التفجير الذي وقع الأسبوع الماضي في مسجد بمدينة بيشاور وأدى إلى قتل أكثر من 100 شخص وإصابة 200 آخرين بجروح.وأخبرت عن إرسال باكستان شحنة من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى سوريا لمساعدة المتضررين من الزلزال الأخير الذي ضرب البلاد.وأشارت إلى اتفاق باكستان وهولندا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وذلك خلال الاجتماع الدوري العاشر للمشاورات السياسية الثنائية الذي انعقد أمس في لاهاي.وفي الشأن الأمني نشرت إعلان الجيش الباكستاني عن مقتل 12 مسلحاً في عملية استهدفت مخبأ لعناصر تنتمي لحركة طالبان باكستان، واعتقال الشرطة الباكستانية قيادي بارز في تنظيم "داعش" الإرهابي من مدينة كراتشي.وعرجت صحف الخميس على متفرقات منها وقوع انفجار في مسجد شمال أفغانستان، وارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من اثني عشر ألف قتيل.// انتهى //07:44ت م0014