الخرطوم 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسأولت الصحف السودانية الصادرة اليوم اهتماما باستقبال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمكتبه أمس ، وفد المبعوثين الدوليين الذين يمثلون الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج وألمانيا والمبعوث الخاص للقرن الأفريقي ، وأكد البرهان خلال اللقاء التزامهم بالاتفاق الإطاري والعمل مع جميع الأطراف وإقناع الممانعين للتوصل لاتفاق نهائي شامل.ونشرت قرار الآلية الثلاثية التي تضم بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، عقد مؤتمر قضايا شرق السودان في الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري.ولفتت صحف الخميس الانتباه إلى إشادة وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم خلال لقائه أمس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر، بمواقف المملكة الداعمة للسودان معددا الفرص الاستثمارية المختلفة في العديد من القطاعات في السودان من أهمها المجال الزراعي.وعرجت على إعلان القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، تمسكها القاطع بالعملية السياسية الجارية، ورفضها الدخول في تراشق إعلامي مع القادة العسكريين.// انتهى //09:07ت م0015