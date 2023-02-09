الرباط 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسأولت الصحف المغربية الصادرة اليوم، اهتماما بضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ الدولية تواصل التوافد على المناطق المتضررة، من أجل المساهمة في جهود الإنقاذ.ولفتت الصحف إلى أن منطقة الشرق الأوسط لازالت تشهد سلسلة من الهزات الارتدادية عقب هذا الزلزال، لكن بدرجات أقل قوة.وتناولت إعلان مجموعة من القوى السياسية والشخصيات السودانية بالقاهرة عن تشكيل كتلة وطنية، وإعداد إعلان سياسي يكون بمثابة خارطة طريق لاستكمال المرحلة الانتقالية بهذا البلد.وتطرقت الصحف إلى خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن حالة الاتحاد، والذي تحدث فيه عن إنجازات إدارته في المجال الاقتصادي، داعيا إلى ضرورة التعاون بين الديمقراطيين والجمهوريين.// انتهى //09:32ت م0018