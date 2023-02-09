عام / "المركز الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الخميس 1444/7/18 هـ الموافق 2023/02/09 م واس
المدينة المنورة 18 رجب 1444هـ الموافق 9 فبراير 2023م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس لهذا اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة ، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية .
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع والعلا والعيص وخيبر والصويدرة والفريش والمندسة ، بدأت الساعة الـ 9 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 7 من مساء اليوم .
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