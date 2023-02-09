المدينة المنورة 18 رجب 1444هـ الموافق 9 فبراير 2023م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس لهذا اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة ، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية .وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع والعلا والعيص وخيبر والصويدرة والفريش والمندسة ، بدأت الساعة الـ 9 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 7 من مساء اليوم .// انتهى //09:37ت م0020