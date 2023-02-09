الباحة 18 رجب 1444هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واساختتمت فعاليات معسكر الدراسة الأولية للشارة الخشبية التي نظمته جامعة الباحة بمحافظة المخواة.ونوه عميد شؤون الطلاب الدكتور أحمد بن إبراهيم ساعد أن الدراسة الأولية للشارة الخشبية تعتبر المستوى الأول في الدراسات التأهيلية الكشفية لإعداد القادة, وشملت الدراسة العديد من الدورات القيادية, وبعض الدورات التي تحكي تاريخ وأهداف الحركة الكشفية للدارسين, كما شملت الدراسة بعض البرامج الكشفية كالرحلة الخلوية التي شملت الطهي الخلوي, ونصب الخيام, مبادرة تنظيف منتزة الثعبان بمركز ناوان ضمن مبادرات الجامعة التطوعية لخدمة المجتمع .وأضاف أن الدراسة شملت 43 دارساً, إضافة إلى 26 قائداً ومدرباً كشفيا على مدار ثلاثة أيام, وانتهت بتأهيل وإعداد أعضاء النادي المستجدين لمواصلة مسيرة العمل التطوعي لمنسوبي الجامعة داخل الجامعة وللمجتمع خارجها.//انتهى//09:55ت م0021