الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسأصدرت الهيئة العامة للنقل وثيقة الامتثال البحري (Document of compliance)، لشركة البحر الأحمر للخدمات البحرية كإحدى الشركات الوطنية الممتثلة والملتزمة بمتطلبات اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن ومتطلبات المدونة الدولية لإدارة السلامة (Code ISM)، التي تهدف إلى تعزيز وتحسين السلامة البحرية والتشغيل الآمن والسليم للسفن ومنع التلوث وسلامة الملاحة، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وتحقيق أعلى معايير الامتثال للاتفاقيات والمعاهد الدولية.وأوضحت الهيئة أن وثائق الامتثال البحري (DOC)، التي تُصدرها بعد إجراءات التدقيق التي يقوم بها فريق مختص من الهيئة على الشركات البحرية للتأكد من التزامها ومطابقتها لمعايير ومتطلبات اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن ومتطلبات المدونة الدولية لإدارة السلامة (Code ISM)، وتعد إحدى الوثائق الرسمية والمهمة للسفينة، حيث تأتي استجابةً للمتطلبات الدولية، ومعيارًا على التزام وامتثال السفينة لاشتراطات السلامة وممكنًا لها أثناء عمليات التشغيل والإبحار في الخطوط الملاحية الدولية.// انتهى //11:18ت م0041