الدمام 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسأطلقت أمانة المنطقة الشرقية أمس، مبادرة بعنوان " شجرة لكل بيت " في محافظة الخبر، ضمن مبادرة الخبر خضراء، وتستهدف زيادة أعداد الأشجار في المحافظة، وتشجيع المواطنين على الزراعة والتشجير من خلال الاستغلال الأمثل للأرصفة أمام المنازل بتجميلها بالأشجار، إلى جانب نشر ثقافة التشجير.وأوضحت الأمانة أن المبادرة تؤكد على أهمية التشجير في الحفاظ على التوازن البيئي، ودوره في تنقية الهواء ومكافحة مصادر تلوثه، وإضفاء الطابع الجمالي للمحافظة، مشيرة إلى أنه جرى إعداد رابط إلكتروني لتسهيل تسجيل الراغبين بالمشاركة، حيث يمكنهم من خلاله تحديد عدد الأشجار المراد زراعتها ونوعها، مبينة أن هناك فريق سيقوم على إثرها بالتوجه مباشرة إلى الموقع وزراعة الأشجار أمام المنزل، وأنه حددت عدة أنواع من الأشجار الملائمة لزراعتها على الأرصفة، بشكل ونسق محدد.// انتهى//11:24ت م0043