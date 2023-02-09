نجران 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واستشارك جامعة نجران بجناح خاص ، ضمن فعاليات " مُلتقى نجران تاريخ وحضارة"، الذي تنظمه جمعية الآثار والتاريخ بنجران "جاتن"، بالتعاون مع جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بمركز الفعاليات والمؤتمرات في حي المطار.ويتضمن جناح الجامعة في الملتقى عدداً من الأركان ، منها ركن يوضح منظومة البرامج الدراسية والتدريبية والتثقيفية و التوعوية التي تقدمها الجامعة وكلياتها المختلفة، وركن يبرز إنجازات الجامعة في مختلف المجالات العلمية والبحثية ، وآخر يوضح شراكات الجامعة مع القطاعات الحكومية والخاصة وفوائدها المجتمعية، وركن حول الخدمات المجتمعية للجامعة نحو مجتمع متميز.ويشتمل الجناح على ركن خاص للأبحاث العلمية التي قدمها طلبة الجامعة والباحثون في التخصصات الصحية والهندسية والتقنية و براءات الاختراع، وركن لعرض المطبوعات العلمية والتاريخية التابعة لمكتبة الأمير مشعل المركزية بالجامعة.// انتهى //11:31ت م0044