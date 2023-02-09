أبهـا 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسعقدت اللجنة الوطنية للتقييم باتحاد الغرف السعودية لقاءً مع قطاع التقييم بمنطقة عسير، لمناقشة حركة السوق العقاري المحلي والمسؤوليات القانونية والأخلاقية خلال عمليات التقييم العقاري، وذلك في مقر الغرفة التجارية الصناعية بأبها.وناقش المجتمعون آلية ضبط الأسعار بالتقييم العقاري، والمعوقات والمشاكل التي تواجه القطاع، وأسس وقواعد التقييم العقاري الصحيحة، والعوامل المساعدة أثناء عملية التقييم من جميع الجهات، بالإضافة إلى الأسس الحديثة للتقييم من قبل جهات العمل، وتوفير البيانات الهندسية ومستندات العقار.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الاقتراحات التي قدمها العاملين بقطاع التقييم بعسير، التي تهدف إلى ضرورة الالتزام بمعايير محددة وموحدة عند عمليات التقييم، بحيث تكون هناك مرجعية حقيقة تستند إليها جميع الجهات ذات العلاقة.// انتهى //11:31ت م0045