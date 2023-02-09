الخرطوم 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واساستقبل معالي وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم، بمكتبه، أمس، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.وأكد معاليه خلال الاستقبال عمق العلاقات الثنائية بين السودان والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، منوها بمواقف المملكة الداعمة للسودان.من جهته، أكد السفير جعفر تعاون المملكة مع السودان في مختلف المجالات، وحرصها على استقرار الأوضاع في السودان الذي يدفع بدوره عجلة الاقتصاد.// انتهى //11:36ت م0046