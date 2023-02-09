نجران 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسنظَّمت جامعة نجران ممثلةً في وحدة التوجيه والإرشاد بكلية العلوم والآداب للشؤون التعليمية أمس، معرضاً توعوياً ضمن مبادرة "نبيه"، تحت شعار "الشبو السم القاتل آفة العصر"، وذلك في مقر الكلية.واشتمل المعرض على لوحات توعوية وأركان تعريفية عن مادة "الشبو" ومخاطرها وأضرارها، وكيفية حماية الفرد والأسرة والمجتمع من أخطارها والوقاية منها، ورفع مستوى الوعي المجتمعي وركن خاص للمطبوعات والبروشورات التثقيفية عن المادة وأخطارها المجتمعية.وأكّد وكيل الكلية للشؤون التعليمية الدكتور عبدالهادي بن مداوي، استمرار الجامعة في إقامة اللقاءات والمعارض التوعوية الهادفة لتنمية الوعي العام ورفع الثقافة المجتمعية، وحماية المجتمع من جميع الآفات والسلوكيات الضارة.// انتهى //11:47ت م0051