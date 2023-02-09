الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسنظمت غرفة الرياض ممثلة بإدارة التوظيف والتوجيه المهني أمس، "ملتقى توظيف وتمكين ذوي الإعاقة" بالتعاون مع برنامج تدريب وتوظيف ذوي الإعاقة، التابع لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بمقر الغرفة بالرياض.ويأتي الملتقى ضمن مستهدفات غرفة الرياض للمساهمة في توفير فرص وظيفية لذوي الإعاقة حيث عرض خلاله 130 وظيفة قدمتها 17 منشأة وتقدم لها 162 متقدمًا ومتقدمة من ذوي الإعاقة.وأبدت الكثير من الشركات والمؤسسات المشاركة تفاعلاً إيجابيًا واهتمامًا بهذه الفئة التي أثبتت كل تجارب تميزهم بالعمل والإنتاجية.وهدف الملتقى إلى توفير فرصة العمل المباشرة من خلال عقد المقابلات الشخصية، وكذلك تزويد المتقدمين بالمعلومات الكافية عن تلك الفرص وتقديم محاضرة لهم عن كيفية إعداد السيرة الذاتية وإجراء المقابلات، وتوفير مترجمين للغة الإشارة لتسهيل عملية التواصل خلال إجراء المقابلات.// انتهى //11:51ت م0052