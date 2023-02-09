تونس 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بدعوة رئاسة الحكومة التونسية كافة التونسيين إلى التبرع لفائدة جرحى ومصابين الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا.وأبرزت الاتصال الهاتفي الذي جرى بين وزير الخارجية التونسي نبيل عمار ونظيره الجزائري، رمطان عمامرة، عبرا خلاله عن حرصهما الثابت على مواصلة تعزيز سنة التشاور والتنسيق بخصوص مختلف مجالات التعاون الثنائي والمسائل الإقليمية والدولية لما فيه خير ومصلحة الشعبين والبلدين.وتطرقت صحف الخميس إلى المحادثات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي، تناولت سبل دفع العملية السياسية في ليبيا.وأوردت فحوى بيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني أفاد فيه بأن عدد المعتقلين الفلسطينيين إدارياً في سجون إسرائيل بلغ أكثر من 900 معتقل.وتابعت صحف تونس زلزال سوريا وتركيا، مبرزة أن عدد القتلى تجاوز 16 ألفاً والمصابين نحو 68 ألفاً، وسط تواصل عمليات البحث عن ناجين من تحت الأنقاض من هذه الكارثة الطبيعية، إلى جانب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة طوارئ في المناطق المنكوبة جراء الزلزال لمدة ثلاثة.// انتهى //12:02ت م0055