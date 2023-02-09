جدة 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، اليوم، بمقر الأمانة العامة بجدة، المندوب الدائم لجمهورية تركمانستان لدى المنظمة السفير أورازم محمد شارييف.وناقش الجانبان آفاق التعاون الثنائي بين المنظمة وجمهورية تركمانستان.وأشاد الأمين العام بالإسهام القيم لتركمانستان في عمل المنظمة وتعزيز العمل الإسلامي المشترك.// انتهى //13:25ت م0074