سياسي / رئيس الوزراء العراقي يبدأ زيارة إلى الإمارات
الخميس 1444/7/18 هـ الموافق 2023/02/09 م واس
بغداد 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس
بدأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ، اليوم، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأفاد المكتب الإعلامي للسوداني أن الزيارة تتضمن سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين في دولة الإمارات، للبحث في توطيد التعاون الثنائي والشراكة بين البلدين على مختلف الأصعدة، فضلاً عن تنسيق الجهود والمواقف إزاء القضايا والتحديات الإقليمية والدولية.
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13:31ت م
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