بغداد 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسبدأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ، اليوم، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.وأفاد المكتب الإعلامي للسوداني أن الزيارة تتضمن سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين في دولة الإمارات، للبحث في توطيد التعاون الثنائي والشراكة بين البلدين على مختلف الأصعدة، فضلاً عن تنسيق الجهود والمواقف إزاء القضايا والتحديات الإقليمية والدولية.// انتهى //13:31ت م0077