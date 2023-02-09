الكويت 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام، 3ر53 نقطة ليبلغ مستوى 91ر7339 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 72ر0 %.وتم تداول 7ر192 مليون سهم عبر 11261 صفقة نقدية بقيمة 2ر52 مليون دينار .وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر112 نقطة ليبلغ مستوى 7ر5543 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 9ر1 % من خلال تداول 9ر128 مليون سهم عبر 6461 صفقة نقدية بقيمة 3ر22 مليون دينار .كما انخفض مؤشر السوق الأول 5ر33 نقطة ليبلغ مستوى 47ر8201 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 41ر0 %من خلال تداول 7ر63 مليون سهم عبر 4800 صفقة بقيمة 8ر29 مليون دينار .في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 07ر1 نقطة ليبلغ مستوى 30ر5695 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 02ر0 % من خلال تداول 101 مليون سهم عبر 3492 صفقة نقدية بقيمة 12 مليون دينار .// انتهى //13:38ت م0079