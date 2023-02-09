جدة 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسأكد معالي أمين محافظة جدة صالح التركي، أن مشروع إزالة العشوائيات، أثبت قدرة وجدارة الجهات الحكومية على العمل بتناغم وتناسق تام، تحقيقًا لمصلحة عامة بدليل حصول معظم الجهات التي شاركت في المشروع على جوائز للتميز في فروع جائزة مكة المكرمة.وأوضح عقب حصد أمانة محافظة جدة، يوم أمس، لجائزة فرع التميز الإداري، ضمن جائزة مكة للتميز في دورتها الرابعة عشر للعام 2022م مقابل مشروع إزالة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، أن نقطة الانطلاق لتطوير منطقة مكة المكرمة وجعلها منارة للبشر وعلامة على التقدم، هي إزالة العشوائيات ومظاهر الفوضى والتلوث العمراني، مثمنًا التفهم والتعاون الاستثنائي من قبل الأهالي الذي كان لتفهمهم وتعاونهم الأثر البالغ في إنجاز مشروع الإزالة بيسر لا مثيل له في أي تجربة مشابهة.وأفاد معاليه أن التطوير المنشود لجدة ليس استبدالًا لعشوائيات متهالكة بقشرة من المباني الحديثة الصماء، وإنما تطوير مؤسس على هوية حجازية تؤكد انتماء وطني أصيل فيه التاريخ وفيه الثقافة وفيه الفنون وفيه العمارة بحيث تصبح جدة ميناء تتلاقى فيه أمواج الثقافات المحلية والإقليمية، وتكون به شريكًا في المحيط الواسع للحضارة".وأشار إلى أن هذا التطوير يحافظ على ما تبقى من تاريخ وتراث جدة الحقيقي والتطوير العمراني في منطقة البلد والذي أشاد به العالم، ووضعها على قائمة اليونسكو لمواقع التراث الإنساني العالمي، باعتباره إسهام حضاري وثقافي وفني ذو قيمة عالمية.ووجه معالي أمين محافظة جدة شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي اتخذ هذا القرار التاريخي مصحوبًا بآليات وإجراءات ذللت العراقيل، وصانت حقوق أصحاب الحقوق، وعوضت من استحق التعويض، ووفرت بدائل مؤقتة ودعمًا اجتماعيًا لمن لحق بهم ضرر، وقدمت تسهيلات لمن غادروا مساكنهم".// انتهى //13:42ت م0080