الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واساستقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتب سماحته بالرئاسة العامة، رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بمحافظة الأفلاج مرضي الحبشان ووفداً طلابياً من المرحلة الثانوية والذين قدموا للسلام على سماحته.وفي بداية اللقاء رحب سماحته بوفد الجمعية وأشاد بما تقدم الجمعية من جهود والأعمال التطوعية التي تقوم بها ووجه سماحته كلمة للطلاب حثهم عن الابتعاد عن الشبه والشائعات والتمسك بالمنهج الوسطي و العقيدة السليمة وأخذ العلم الشرعي من مصادره و الجد والاجتهاد وتحصيل العلوم الشرعية التي تعود عليهم وعلى مجتمعاتهم بالنفع.واستعرض الحبشان على سماحته ما تقوم به الجمعية من مناشط وأعمال وما تقدمه في خدمة المجتمع عقب ذلك توجه وفد الجمعية لزيارة للمكتبة السعودية والاطلاع على محتوياتها وفي ختام الجوالة تم تسليمهم هدايا تذكارية من إصدارات الرئاسة .// انتهى //13:44ت م0082