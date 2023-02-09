الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسأعلن مجلس دبي الرياضي عن تفاصيل النسخة السادسة من بطولة "كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت عاماً ", التي تقام خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير الجاري في مدرسة جيمس وينشستر دبي بمشاركة أكثر من 400 لاعب من 20 فريقًا في مقدمتهم ريال مدريد وبرشلونة، وإي سي ميلان وتشلسي، ونادي الفتح السعودي بالإضافة إلى 4 أندية تمثل الإمارات في المنافسة هي فرق: النصر، الوصل، شباب الأهلي، والوحدة.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم، وتحدث خلاله مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي ناصر أمان آل رحمة والنجم العالمي البرازيلي رونالدو نازاريو الذي قاد منتخب البرازيل للفوز بكأس العالم عام 2002 وهو الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم برصيد 15 هدفًا سجلهم في 4 مشاركات في نهائيات كأس العالم، ونجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق ميشيل سلغادو، وعدد من المدراء في مجلس دبي الرياضي وممثلي أكاديميات كرة القدم في الدولة.ورحب آل رحمة بالنجوم المتحدثين في المؤتمر وممثلي المؤسسات الرياضية والإعلامية، ونجوم كرة القدم العالمية, وقال: "سعادتنا كبيرة أن تصل هذه البطولة للدورة السادسة من عمرها وأن تواصل استقطاب فرق عالمية من مدارس كروية مختلفة تتنافس مع فرق أنديتنا الوطنية، إذ تمنح هذه البطولة الفرصة للاعبينا لاختبار قدراتهم ومقارنتها بالموهوبين في الأندية العالمية التي تشارك في هذه البطولة سنوياً، لأن التنافس والمواجهات المباشرة هي الطريق لاكتشاف مستوى لاعبينا ونقاط التطوير وتزويدهم بالخبرات اللازمة للتقدم في مسيرتهم الكروية، ونتطلع لما سيقدمه لاعبو أنديتنا في مشاركتهم أمام فرق أندية عالمية من أبرزها ريال مدريد وبرشلونة وميلان وتشلسي، وسلتا فيغو وغيرهم من الفرق، ونتمنى للجميع التوفيق وتعزيز العلاقات، ونحيي جميع المشاركين كما نتمنى أن نشاهدكم جميعاً في ملاعب البطولة".بدوره ثمن البرازيلي رونالدو لمجلس دبي الرياضي دعم البطولة والرعاة على تنظيمها, وقال: "البطولة تمثل فرصة كبيرة للأندية واللاعبين الناشئين للحصول على الخبرة الكبيرة والتجارب منها, التي تفيدهم في مشوارهم اللاحق، وأشكر اللاعب الإسباني سلغادو الذي يقوم بعمل جيد من 10 سنوات فلديه شغف كبير لكرة القدم ويؤمن بعمله وبفضل حبه لكرة القدم أنشأ مشاريع كثيرة لتطويرها وهو الآن يجني ثمارها من خلال هذه البطولة التي تكبر عامًا بعد آخر، ، وأتمنى لجميع المشاركين الاستمتاع بالمشاركة وتحقيق أكبر استفادة منها".فيما قدم ميشيل سلغادو شكره لمجلس دبي الرياضي على مساندته له في وتوفيره جميع سبل الدعم لتنفيذ وإطلاق مثل هذه البطولات, وقال: "مشاركة 20 فريقاً في البطولة شيء رائع وأكثر ما أفرحني هو انضمام فريق من أمريكا الجنوبية هو كروزيرو وفريق آخر من كندا وهو فري كاف، لذلك الآن لدينا فرق من جميع القارات أفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ومن أوروبا، وأريد أن يحقق اللاعبون أكبر استفادة من هذه البطولة التي تحمل جميع ملامح دبي بما تقدمه من التنوع والفرص والتعايش والصداقة، لذلك هي فرصة كبيرة للصغار، وهذه البطولة تسهم في ظهور نجوم ووضعهم في الطريق الصحيح وأكبر مثال على ذلك لاعب سلتا فيغو الذي شارك في البطولة ويلعب اليوم في الفريق الأول لنادي ليفربول".وتقام البطولة وفق اللوائح والنظم المعمول بها في الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويشارك فيها 20 فريقاً تم تقسيمهم إلى خمس مجموعات تضم الأولى: فرق ميلان الإيطالي، وبلد الوليد الإسباني، و كاتاك، والوحدة الإماراتي، وتضم المجموعة الثانية كل من تشلسي الإنجليزي، وفرسان إسبانيا من الإمارات، ومسقط العماني، وفرسان إسبانيا الأبيض، وفي المجموعة الثالثة كل من: برشلونة الإسباني، وكاف كندا، والنصر الإماراتي، ورودينا الروسي، وتضم المجموعة الرابعة فرق كل من: ريال مدريد الإسباني، شباب الأهلي الإماراتي، الفتح السعودي، وبافوس القبرصي، فيما تضم المجموعة الخامسة فرق كل من كروزيرو البرازيلي، وآر سي سيلتا الإسباني، وزد المصري، والوصل الإماراتي.وتنطلق منافسات البطولة عند الـ1 من ظهر الغد حيث يلتقي ميلان مع الوحدة، وتشلسي مع فرسان إسبانيا الأبيض، ويلتقي بلد الوليد مع وكاتاك، وفي الـ 2:00 ظهرًا يلتقي برشلونة مع كاف كندا، وفرسان إسبانيا مع مسقط، والنصر مع رودينا، وفي الـ 3:00 مساءً يلتقي ريال مدريد مع بافوس، وسلتا فيغو مع الوصل، وشباب الأهلي مع الفتح، وفي الـ 4:00 يلتقي كروزيرو مع زد، وتتواصل المباريات في اليوم الأول حتى الساعة 9:00 مساءً.وتستكمل المباريات يوم السبت على فترتين حيث تقام مباريات من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 01:30 ظهرًا، ثم في الفترة الثانية من الساعة 4:30 مساءً حتى الساعة 8:30 مساءً، وتقام المباريات النهائية يوم الأحد من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 12:30 ظهرًا، والفترة المسائية من الساعة 4:00 مساءً حتى الساعة 8:30 مساءً.// انتهى //15:02ت م0112