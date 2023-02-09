بغداد 18 رجب 1444 ه الموافق9 شباط 2023 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة اليوم رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني الذي يقوم بزيارة رسمية للإمارات.واستعرض الجانبان العلاقات الأخوية وفرص تنمية التعاون، والعمل المشترك بين دولة الإمارات والعراق، وتنويع آفاقه في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والفرص المتوفرة لتطويرها إلى مستويات أكبر.وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الجانبان بحثا عدداً من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.// انتهى //15:05ت م0113